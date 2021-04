Noche de tragos acaba con hecho sangriento en el barrio Edgard Munguía

Foto: Investigación de homicidio en el barrio Edgard Munguía / TN8

Un ciudadano identificado Luis Benjamín Chavarría de 36 años, falleció la madrugada de este lunes luego de recibir cinco estocadas en su cuerpo. El sangriento hecho ocurrió en el barrio Edgard Munguía, Distrito I de la capital Managua.

La víctima estaba ingiriendo licor en compañía de otros individuos; al calor de los tragos dio inicio una discusión, seguido de eso la víctima, quien habitaba en el barrio Jonathan González, decidió retirarse. No conforme con eso, sus victimarios le dieron persecución y a las pocas cuadras lo interceptaron y le propinaron las cinco puñaladas que acabaron con su vida.

"Nosotros estábamos tomando aquí, empezamos a tomar como a las 10 de la mañana, ya a eso de la 12 de la madrugada ellos empezaron a discutir de broma en broma, después Luis decidió irse, pero ya la situación estaba complicada, porque ellos ya a ese punto no estaban discutiendo en broma", adujo un testigo.

"Ellos siguieron al maje (sujeto) y yo no me di cuenta, al rato me vinieron a avisar que estaba muerto a dos cuadras de aquí, pero básicamente la discusión comenzó en broma, después ellos le dieron fin ahí. Hasta dónde sé, ellos tenían viejas rencillas, pero nada relevante", mencionó el sujeto que no quiso brindar su nombre.

Investigación del caso

La Policía Nacional se hizo presente esta mañana al lugar de lo ocurrido para dar inicio a las investigaciones pertinentes.

A la hora de publicada esta nota, el autor principal solo conocido como Domingo se encuentra prófugo de la justicia, sin embargo la institución del orden está tras la pista para dar con su paradero y ponerlo tras las rejas.

El cómplice identificado como Walter Antonio Vallejos fue detenido y está bajo prisión preventiva en las celdas del Distrito I de la policía, así mismo se realizaron allanamientos en las cercanías del lugar, logrando la captura de la hermana del autor, identificada como Rosa Martínez de 20 años. Con la ayuda de esta mujer intentarán dar con la ubicación del sujeto.

De ser capturado será puesto a la orden del Ministerio Público para que afronte su debido enjuiciamiento, y de ser encontrado culpable tendrá que afrontar una pena que oscila entre los 10 a 15 años de prisión por el cargo de homicidio agravado.