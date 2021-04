Foto: Motociclistas sufren accidente de tránsito por no guardar la distancia/ TN8

El no guardar la distancia provocó que dos jóvenes que viajaban en una motocicleta tuvieran un accidente de tránsito al chocar contra una camioneta, uno de los involucrados fue identificado como Noé Rivera Pineda.

Este accidente vial ocurrió en Teotecacinte lugar hasta donde se movilizaron los agentes de tránsito para iniciar las investigaciones del caso y realizar el croquis.

La camioneta marca Toyota con numero de placa M 295804 era conducida por el señor Jiménez Roberto Briones Pérez de 56 años de edad quien viajaba en la misma dirección de ambos motociclista s cuando de manera repentina sintió el impacto.

"Yo voy circulando en mi vida, iba a hacer unos mandados pero de repente siento que alguien me chocó, miro y eran unos muchachos que estaban ahí en la calle con golpes, creo que venían muy rápido y no se fijaron que mi camioneta iba delante de ellos, entonces colisionaron y se buscaron el accidente ellos solos; por dicha no paso a más ", mencionó Briones.