Foto: Colisión entre un motociclista y taxi dejó dos personas lesionadas en Juigalpa /TN8

La noche de este pasado jueves 01 de abril 2021, con golpes en su cuerpo resultó una ciudadana, junto a dos menores que viajaban como acompañante de una motocicleta, quien colisionó contra un costado de un vehículo taxi. El hecho ocurrió frente a Gasolinera Puma en la ciudad de Juigalpa en el departamento de Chontales.

La conductora viajaba de oeste a este, cuando impactó con el vehículo taxi conducido por el señor Antonio Madrigal de 72 años de edad, quien conducía de sur a norte en Juigalpa.

El taxista resultó con una herida en unos de sus brazos y un golpe en la cabeza tras ser agredido con un casco por parte de la pareja de la motociclista.

" Se cruzó ella, la capie lo más que pude, yo vengo del sur a norte, gracias a Dios no fue grave. El señor me golpeo con el casco en la mano y en la cabeza, yo estaba parado, yo no le he faltado a él, fui agredido " , dijo Antonio Madrigal, Taxista.

Producto del impacto ambos automotores resultaron con daños leves, llevándose la peor parte los menores acompañantes de la motocicleta, sufriendo con golpes en su cuerpo, recibieron los primeros auxilios por técnicos de emergencia de Cruz Roja, no amerito su trasladó a un centro asistencial.

Percances viales

Agentes de Tránsito Nacional se hicieron presentes para determinar la culpabilidad de los involucrados, tomando en cuenta el testimonio de cada uno y de los testigos.

Los percances viales se pueden evitar si tenemos una conducta responsable en la calle. Vehículos y peatones deben seguir las normas de tránsito para reducir las estadísticas de accidentes en el país.