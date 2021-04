Rencillas personales dejó a un ciudadano herido de bala en Bluefields

La Policía Nacional se hizo presente para realizar las investigaciones Foto: TN8

La mañana de este martes 30 de marzo en el barrio Ricardo Morales, de la ciudad de Bluefields, se registró un suceso, donde un joven llegó con claras intenciones de balear a otro, sin embargo el impacto de bala penetró en el brazo de otro ciudadano.

Miguel Meléndez Taylor, es el ciudadano que resultó con una herida en su brazo derecho, producto de un impacto de bala, luego que un joven el cual Meléndez identificó como Denzel se bajará de un automóvil y sacará una arma de fuego con intención de dispararle a otro joven identificado como Ashley Hodgson, el cual se encontraba en la acera frente a la propiedad de Meléndez.

La víctima del impacto de bala dio a conocer en entrevista que ambos jóvenes son del barrio y que hace tiempo tuvieron una situación de problemas, donde uno de ellos resultó macheteado por el otro.

"Yo me encontraba adentro, solo escuché la detonación y el joven que estaba afuera se metió a la casa, me di cuenta que estaba herido cuando mi hijo me dijo, papá estás sangrando", refirió Miguel Meléndez Taylor.

Más detonaciones

"El pistolero tuvo intenciones de hacer una segunda detonación pero el arma se le enconchó, fue cuando el hermano que estaba en el carro en el que vinieron le dijo, vámonos, dale vámonos, y se fueron", continuó relatando Meléndez.

Ambos jóvenes tienen rencillas personales desde hace varios años, situación que no han podido solucionar, hoy según la entrevista que brindó don Miguel la cosas pasaron a más y dio gracias a Dios que no hubieron más detonaciones por qué en la casa habían más personas de la familia, entre ellos menores de edad.

La Policía Nacional se hizo presente para realizar las investigaciones pertinentes para poder dar con el paradero del hoy señalado.