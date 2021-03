Dos personas lesionadas tras accidente vial en Jalapa

Según testigos el hombre viajaba realizando zigzag en la vía Foto: TN8

El supuesto estado de ebriedad en que conducía su motocicleta José Virgilio Gutiérrez Rivera, casi provoca una tragedia en Jalapa, pues no viajaba solo, junto a él iba Wilson René Vallejo, de 18 años.

Según testigos el hombre viajaba realizando zigzag en la vía, lo que ocasionó una mala maniobra y que perdiera el control del medio de transporte de dos ruedas cayendo de este.

Producto del accidente ambos jóvenes sufrieron golpes y lesiones, así como quemaduras por fricción; agentes de tránsito se presentaron al lugar de los hechos para investigar el caso.

"Miré, el señor desde allá viene maniobrando, como que no podía con la moto y es claro porque el viene tomado, por más que se les dice sobre todo a los motorizados que no manejen cuando van tomados porque es un riesgo, no solo para ellos sino para los que vamos en el camino; muchas veces las tragedias se pueden evitar. Cuánto muerto no hemos visto últimamente que chocan por más que se les dice, nada qué hacen caso", dijo el poblador, Carlos Martínez.

José Virgilio Gutiérrez Rivera, conducía la motocicleta en estado de ebriedad

Cabe destacar que los agentes del orden están en constante llamado a los conductores a respetar las señales viales, evitar el estado de ebriedad ya que esta es una de las principales causas que provocan accidentes y alguna veces estos tienen desenlaces fatales como la muerte.

Durante el plan vacacional durante la semana mayor más de 14 mil fuerzas estarán desplegados en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y reducir los índices de accidentalidad en el país.

El acompañande de 18 años fue identificado como Wilson René Vallejo

Así mismo la institución del orden público garantizará la seguridad y tranquilidad de las familias que asistan a los diferentes balnearios con el fin de prevenir hechos delictivos.