Foto: Investigan hallazgo de feto en pila séptica en Ctra. a Masaya/TN8

La tarde de este jueves, pobladores mostraron su consternación, condena y repudio al hallazgo de un feto de unos 5 meses de gestación en predios ubicados detrás de residencial Xochitlan, en el kilómetro 10.5 de la carretera a Masaya 1, 600 metros al sur.

El cuerpecito salió a flotes en la pila séptica presuntamente lanzado en algún baño sobre la cañería, por lo que de manera preliminar se supone se trate de domésticas que laboran en este urbanización, algo que es investigado por la Policía Nacional.

Con este es el segundo caso que se reporta de hallazgo de fetos en este mismo sector.

“Amor con esta es la segunda vez, la primera vez no se supo nada pero ahora se presume se trate de empleadas y no residentes pero no tenemos pruebas, esto le toca investigar a la Policía y no a nosotros”, dijo la jefa de seguridad de este condominio.

Entre la condena de los pobladores, el cuerpecito del inocente “angelito” fue trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal.

Debidas investigaciones

“El niño desde que se empieza a gestar en el estómago, ya se está cometiendo un crimen, y sino lo quieres dalo en adopción o Nicaragua es extensa en métodos anticonceptivos; porque esperar hasta que el bebé este formado para abortarlo, ya desde el hecho de tomar algo para matarlo o que alguien te induzca a que cometas el aborto ya estas cometiendo un crimen”, expresó indignada una de las residentes.

El caso está en manos de agentes y peritos de la estación V quienes están reportando los avances de las investigaciones de este condenable suceso.