Vuelco de cisterna provoca accidente en la carretera de Masaya hacia Nindirí

Vuelco de cisterna provoca accidente en la Carretera a Masaya hacia Nindirí / TN8

De puro milagro resultó ileso Francisco Ezequiel Castillo Mejia, de 33 años de edad, conductor de la cisterna con número de placa M332415, tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 24.9 de la carretera a Masaya hacia Nindirí.

Tras perder el control de la cisterna, el pesado medio de transporte terminó a un lado de la carretera, justo en el sector donde inicia una curva, es ahi donde se pasó llevando la valla de contención, señales lumínicas y algunos árboles.

Se presume que la causa que provocaría el accidente fue el exceso de velocidad, además la explosión de una de las llantas traseras de la cisterna.

La población de los alrededores estaba consternada porque este accidente de tránsito solo representa daños materiales, ya que no se vio afectado ni el tráfico de vehículos y tampoco otro conductor resultó involucrado, pues de ser así el escenario podía haber sido fatal.

También hacían el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, ya que en esta carretera circulan bastante carga pesada y en esta curva varios conductores han sido protagonistas de accidentes de tránsito.

"Mira, aquí los accidentes se san seguido, así de vez en cuando, porque tal vez no conocen esta carretera, pero lo que más creo que es porque van rápido, muy rápido manejan, esa carga es pesada, no la pudo maniobrar y termino volcado, es un peligro imaginate que no se hubiera salido de la via, eso hubiese sido un desastre", dijo Carlos Martínez, poblador de la zona.

La cisterna transportaba alimentos para aves, los Agentes de Tránsito se presentaron al lugar para evitar algún otro accidente a causa de curiosos que llegaban hasta este punto.

Además de regular el tráfico de vehículos cabe destacar que los agentes del orden están en constantes llamados de atención a los conductores a evitar el exceso de velocidad, respetar las señales de tránsito, mantener presente la cortesía y no ingerir bebidas alcohólicas.