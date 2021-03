Foto: Dos Lesionados dejó un choque entre un camioncito y una moto en Juigalpa/TN8

Un accidente de tránsito se produjo en el centro de la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales cuando Roger Blanco Romero, conductor del camioncito chocó contra una moto y dejó dos personas golpeadas, estos iban como pasajeros de la motocicleta.

Este hecho tuvo lugar este martes 16 de marzo, frente a Copy Print cuando aparentemente el conductor del camioncito irrespeto la señal de alto impactando contra la motocicleta.

En este accidente se llevo la mayor parte la pasajera de la motocicleta la Señora Carolina Flores, mientras que el conductor Marlon Golpes sufrió golpes en su cuerpo.

Carolina fue auxiliada por vecinos de sector y trasladada en un vehículo particular a una clínica privada para ser valorada por médicos de turno.

"El caballero que viene de Oeste hacia el Sur se desprendió completamente a alta velocidad, yo le pite pero parece que no me escuchó, con los pies trato de hacerme hacia atrás con la moto porque llevo a mi señora atrás, y solo siento el impacto fuerte, y nos avienta a los dos, yo le caigo encima a mi señora, el caballero no se fijó " , expresó Marlon López, conductor de la motocicleta.

Respectivas investigaciones

"Había un camión que me obstaculizó la vista y sin querer impacte al muchacho " , refirió Róger Blanco, conductor del vehículo

Al lugar se hicieron presentes agentes de tránsito de la Policía Nacional a levantar el croquis y las respectivas investigaciones del hecho, Gracias a Dios no dejó víctimas mortales pero sí cuantiosos daños materiales.