Estelí: Familia sobrevive de milagro tras volcarse el vehículo en que viajaban

Foto: El conductor perdió el control cuando circulaba por el kilómetro 161 al Norte del municipio de Estelí/TN8

En horas de la mañana del lunes 15 de marzo del 2021, se registró un accidente de tránsito al Norte del Diamante de las Segovias, cuando un conductor perdió el control del automotor, se salió de la vía y quedaron volcados a un lado de la carretera.

Para la familia que venía abordo en este vehículo, tienen una explicación clara del porqué salieron ilesos en este accidente.

Te puede interesar: Se registran 767 accidentes de tránsito durante una semana en Nicaragua

“Mi esposo siempre conduce despacio, pero de repente no sé qué le pasó y se salió de la vía, dimos varias vueltas, el vehículo pegaba en unas enormes rocas, pero al ver como quedó el carro mi única respuesta del porque estamos vivos es porque nuestro Dios nos ayudó, él estuvo en todo momento. Estoy asustada porque nunca pensé que nos iba a ocurrir esto, hoy puedo decir que es una segunda oportunidad que nos a regalado nuestro Creador”, expresó Yorling López.

Foto: El conductor perdió el control cuando circulaba por el kilómetro 161 al Norte del municipio de Estelí/TN8

"Vista nublada"

El conductor perdió el control cuando circulaba por el kilómetro 161 al Norte del municipio de Estelí, al momento que reaccionaron solo pensaron en su hijo, luego lograron salir del interior del automotor por su propia cuenta.

“Andábamos en Estelí haciendo unas diligencias personales y nos dirigíamos para el municipio de Condega, iba normal manejando cuando se me nubló la vista por unos segundos y cuando me percaté ya estábamos volcados con el vehículo; busqué a mi hijo, gracias a mi Dios estaba bien. Hay cosas que pasan en la vida y uno no se explica porqué, lo importante es que estamos vivos”, dijo Luis Miguel Ordoñez, conductor del vehículo.

Foto: El conductor perdió el control cuando circulaba por el kilómetro 161 al Norte del municipio de Estelí/TN8

Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar, y valoraron el estado de salud de cada uno de ellos, el cual no amérito el traslado a un centro hospitalario.