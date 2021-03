Tipitapa: Joven de 19 años muere ahogada en El Trapiche

Foto: Joven de 19 años muere ahogada en El Trapiche/ TN8

La tarde de este domingo se registró una tragedia en el centro turístico El Trapiche ubicado en Tipitapa; se trata de la muerte de la Joven Blanca Estela Espinoza de 19 años de edad, quien sin saber nadar se introdujo a las aguas dando pase al suceso.

Armando Castro, cónyuge de la víctima manifestó: "Todo fue rápido, ella estaba platicando con unos amigos dentro del aguas de repente se metió a lo profundo; le vieron el apuro y sofocación pero como ninguno sabe nadar no se metieron".

Lee también: Recuperan cuerpo del joven que falleció ahogado en Xiloá

Foto: Joven de 19 años muere ahogada en El Trapiche/ TN8

Blanca Espinoza vivía en el barrio capitalino Villa Venezuela, pero era originaria de Diriamba, Carazo; tenía ocho meses de convivir con su pareja. La mañana de hoy Armando le manifestó que saldría a pasear a El Trapiche le dijo a su pareja que se quedara pero ella decidió acompañarlo sin saber lo que iba a ocurrir.

La joven se ahogó en el sector del Flotante el lugar tenía cuerpo y medio de profundidad. El cuerpo fue rescatado por miembros de la Policía Nacional quienes llegaron a cubrir el caso y se introdujeron a las aguas; demoraron media hora para sacar a la joven quien ya tenía varios minutos de fallecida.

Foto: Joven de 19 años muere ahogada en El Trapiche/ TN8

Armando Castro entre lágrimas y gritos decía "Deseo revivirte, solo a eso venimos y ¿ahora qué le digo a la familia?"

Como una recomendación para esta temporada de verano , el no ingerir licor si planea sumergirse en aguas que no conoce, no adentrarse a las profundidades del balneario sino sabe nadar y sobretodo estar pendiente de los niños en todo momento.