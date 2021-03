Accidente de tránsito cobra vida de un motociclista en Madriz

Foto: Accidente de tránsito cobra vida de un motociclista/ TN8

Fue en el kilómetro 192 de la Carretera Panamericana en el departamento de Madriz, comarca Ducualí del municipio de Palacagüina donde dos jóvenes viajaban en una motocicleta impactaron de frente contra una camioneta, perdiendo la vida instantáneamente el conductor del vehículo de dos ruedas.

Al parecer los ocupantes de la motocicleta viajaban bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, cuando se encontraron la camioneta invadieron carril y colisionaron, esto según algunos testigos en la zona.

La víctima quien es conductor de la motocicleta fue identificado como Joel Antonio López Pérez de 25 años, originario de la comunidad El Chagüite en el municipio de Totogalpa y el acompañante lesionado lo identificaron como Pedro Pérez Muñoz de 35 años quien presentaba fractura en la rodilla derecha y una herida en la cabeza. Este último fue trasladado en una ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos del municipio de Condega hacia el centro de salud de Palacagüina.

Foto: Accidente de tránsito cobra vida de un motociclista/ TN8

Según la versión de los habitantes de la zona indican que los jóvenes a un kilómetro antes de impactar con la camioneta se habían detenido a orinar y en ese momento se les cayó la motocicleta, luego se recuperaron y continuaron su marcha, hasta su destino final.

Él se fue de boca con la moto, el otro lo ayudó a levantar, no se podían controlar porque ellos venían demasiado bolos, ellos no se podían detener, entonces le digo a mi hermana, 'mira esos muchachos no van a llegar ni a la pinta y vas a ver', mire, dicho y hecho aquí vinieron a quedar” relató doña Nohemí del Carmen Baquedano habitante de la zona.

Foto: Accidente de tránsito cobra vida de un motociclista/ TN8

Entre las posibles causas estudiadas por los agentes de tránsito de la Policía Nacional está la hipótesis de que venir a exceso de velocidad hizo que el conductor perdiera el control invadiendo el carril mientras se dirigían hacia Palacagüina en estado de ebriedad.

“Hay que tener mucho cuidado, para que no manejen bolos, como venía ese pobre muchacho y hay que respetar las señales y todo” dijo doña Gloria López habitante de la zona.

Siempre los pobladores de la zona y autoridades emiten alertas de conducir en completa sobriedad, a la defensiva y con respeto a las leyes de tránsito para evitar tragedias que enlutan a las familias.