Familia denuncia ser víctima de brujerías por sus vecinas en El Crucero

Una familia que habita en el kilómetro 24 de la Carretera Sur en El Crucero, detrás de donde fue el centro salud, barrio Luis Alfonso Velásquez, se sorprendieron esta mañana cuando observaron en el patio de su casa un muñeco con tornillos incrustados, alfileres, sangre, ataduras en las manos y cuello con alambres.

Doña Sara del Rosario Lopez Loaisiga, aduce sentirse acosada y al mismo tiempo preocupada ante la situación que atraviesa junto a su familia ya que no duerme ni pasa el día tranquilo, debido a los constantes pleitos con las vecinas.

"Zayda Gutiérrez, Adelina, Yerlin Gutiérrez, son a las que yo acuso por esto que me está pasando, son mis vecinas de arriba, solo con ellas tengo problemas y me han sentenciado que no me dejarán vivir en paz, hasta que me vaya, ya tengo papeles firmados donde ellas se comprometen a dejarme en paz, pero poco a servido en vista que los problemas continúan, mi temor es por mis niños, ella dice que se va dar el gusto de verme morir de una manera terrible", expresó entre lágrimas López.

Tres muñecos en menos de un mes han encontrado en su propiedad, el más aterrorizador es uno de trapo con alfileres incrustados en en todo el muñeco, con sangre, se desconoce si de animal o de humano; el otro es una muñeca de plástico que tiene tornillos en las partes íntimas y un velo blanco con mecates en el cuello.

Quisimos hablar con la familia acusada de este macabro hecho pero no nos quisieron atender.

En el humilde hogar habitan cinco personas entre ellos dos menores de edad, la familia afirma ser cristiana y que han decidido quemar el muñeco y encomendar su hogar a Dios para que aleje toda maldad en su contra.

Llamado a la comunidad cristiana

La familia hizo un llamado a algún pastor que desee ir a su casa para orar y ungir la propiedad y a la familia pues tienen fe, que tarde o temprano Dios castigará a quienes están haciendo maldad.