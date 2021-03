Foto: Motociclista lesionado tras colisionar contra una camioneta en Tipitapa/TN8

La tarde de este lunes 8 de marzo el motociclista identificado como Walder Hernandez de 28 años de edad se dirigía a su centro de trabajo pero no pudo llegar , se vio involucrado en un accidente de tránsito, colisionó contra la parte trasera de la camioneta Toyota producto del fuerte impacto el conductor del liviano vehículo cayó dentro de la tina de la camioneta.

La camioneta Toyota color Blanco con placa M 237 664 era conducida por Ricardo López quien se dirigía a su vivienda ubicada en Managua; producto del fuerte impacto la camioneta quedó con el bomber dañado y parte de la tapa de la tina de la camioneta destruida , la motocicleta quedó con toda la parte delantera desbaratada.

Ricardo López , conductor de la camioneta aseguró que iba en marcha solo escucho el golpe, detuvo la marcha y vio al joven dentro de la tina. Llamó a la ambulancia para que le brindaran asistencia prehospitalaria, lamentó lo ocurrido. Espera y confia en Dios que el joven no se vea grave en el Hospital , señaló que nadie quiere hacer daño, peor en accidente que adiario se miran en toda nicaragua.





El joven motociclista identificado como Walder Hernandez manifestó " vengo a 70 0 80 kilómetros por hora, la vía estaba despejada de repente el señor de la camioneta se detuvo, porque razón no sé, si él no se hubiese detenido yo no le pegó. Iba para mi trabajo en el Aeropuerto Internacional y soy habitante de San Benito Agrícola , Tipitapa".



Asistencia prehospitalaria

Miembros de la Cruz Roja filial Tipitapa se presentaron al lugar atendieron al motociclista aseguraron que se encuentra estable no en peligro de muerte y que lo iban a trasladar directamente a un hospital capitalino, así manifestó David Lorente, Técnico en emergencias de Cruz Roja

El accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana Norte y es investigado por agentes de tránsito de Tipitapa , el conductor de la camioneta fue trasladado a dicho Distrito policial como parte del proceso de investigación