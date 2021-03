Foto: Hombre termina con dos machetazos en su cabeza y policía investiga las causas/ TN8

En una de las calles del barrio Concepción de María, se encontraba tirado y ensangrentado el señor Florencio Flores Herrera, quien fue agredido por tres sujetos con los que al parecer ya viene acarreando problemas desde hace un tiempo atrás. El hombre durante la agresión perdió la bicicleta que usa como medio de transporte.

Son dos versiones las que se manejan de esta agresión a don Florencio y en ambas está involucrada la dueña de la casa donde alquila.

Según vecinos, esta no lo dejó entrar al cuarto a sacar unas pertenencias y otra de las inquilinas del inmueble discutió con él hasta terminar la historia con las heridas del señor en su cabeza; situación que desde horas tempranas se estaba dando y no hubo una forma pacífica de acabar con la discordia pues la dueña de la casa al parecer tiene conflicto con todos los vecinos.

Por otro lado, la señora en cuestión y de nombre Martha Lorena Sevilla Luque, daba su versión y aseguró en todo momento que ella no ha tenido que ver nada en lo que le pasó al señor.

"Ese hombre es malo, es conflictivo, no como los vecinos dicen, él temprano vino y estaba arrastrando a otra de las que me alquila aquí, con un machete le cortó un dedo a ella y le dijo que la iba a matar, yo por eso le dije que mejor se fuera y él no quería, me amenazó más bien; por eso es que lo golpearon, porque los que lo dejaron así fueron los hermanos de la persona a la que él le pegó", relataba doña Martha.

El hombre de 63 años fue auxiliado por paramédicos de la central de ambulancias que dispusieron uno de sus medios para atender esta emergencia. Este fue llevado al Hospital Alemán Nicaragüense en lo que la Policía Nacional investiga lo sucedido y todas las versiones que de este caso han surgido.