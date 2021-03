Foto: Capturan a suegro que mató a su yerno en El Astillero /TN8

La Policía de Puerto Cabezas capturó en Sandy Bay, Región Autónoma del Caribe Norte a Alberto Cortés Chávez , quien se encontraba prófugo de la justicia luego de cometer un asesinato en El Astillero, Rivas .

La víctima es nada más y nada menos que su yerno identificado como José Luis Puerto Bermudez de 36 años de edad, a quien le arrebató la vida de un disparo .

Cortés privó de la vida a Puerto en su casa de habitación, mientras se encontraba junto a su esposa y sus hijos quienes presenciaron los hechos .

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio del 2020 a las seis de la tarde; Cortés luego de cometer el delito huyó de la casa de habitación con rumbo desconocido, dejándolo tirado en un charco de sangre, muriendo casi de inmediato .

Jose Luis puerto era un comerciante reconocido de la zona del Astillero y San Juan del Sur, se dedicaba a la venta de pescado de exportación y también tenía lanchas pesqueras .

Puerto dejó 6 hijos en la orfandad tras de su primer matrimonio y tres del actual quienes lloran la partida de su padre, él era el único sostén de la familia .

Cortés fue capturado en Sandy Bay donde se encontraba viviendo. Se espera que las autoridades lo presenten en los próximos días, cuando ya haya sido trasladado a Rivas para su debido proceso .

Su madre la señora Auxiliadora Bermúdez, actual concejal sandinista de la alcaldía de Diriamba no cesó en la búsqueda de este prófugo y agradeció el trabajo de la Policía a 7 meses de perder a su vástago .

"Yo como madre me siento muy adolorida por la pérdida de mi hijo, que le quitó la vida este asesino cobardemente, dejando a mis nietos sin su padre. Pido a las autoridades se le aplique todo el peso de la ley , y cadena perpetua porque se lo merece", manifestó la dolorida madre

" Con este castigo que recibirá no me devolverá a mi hijo vivo, pero es necesario que pague por su crimen. Agradezco a la Policía por hacer su trabajo con eficiencia y por haber dado con el paradero de este asesino que no midió las consecuencias de sus actos, por tanto deberá asumir sus consecuencias y responsabilidades", expresó la dolorida madre .