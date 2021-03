Inicia juicio por horrendo crimen contra joven arrojada a sumidero en Jalapa

Foto: Familiares y amigos de la víctima que se apostaron con pancartas en las afueras del recinto judicial/TN8.

La mañana de este jueves 04 de marzo del 2021 en el recinto judicial de Ocotal dio inicio el juicio oral y público por el horrendo crimen de tentativa de violación y asesinato agravado, cometido contra la joven de Katring López Martínez.

En el banquillo de los acusados están Brayan Jordán Flores, quien es reo confeso y Jairo Iván Pérez Castillo, quienes le habrían arrebatado la vida a la joven la madrugada del 10 de enero, un día antes la muchacha celebraba su cumpleaños número 21, en Jalapa Nueva Segovia.

Te puede interesar: Capturan a los autores de muerte homicida ocurrida en Somotillo, Chinandega

La voz que exige justicia y castigo de parte de familiares y amigos de la víctima que se apostaron con pancartas en las afueras del recinto judicial sigue siendo la misma: “Cadena perpetua para los responsables de este macabro crimen”.

Foto: Familiares y amigos de la víctima que se apostaron con pancartas en las afueras del recinto judicial/TN8.

“Exigimos que les caiga todo el peso de la ley a los dos majes (hombres), tanto al hechor como al consentidor, pedimos igual pena para los dos”, dijo una ciudadana que únicamente se identificó con el nombre de Carmen.

Jamileth Castillo Espinoza, madre del procesado Jairo Iván Pérez Castillo alega que su hijo es inocente y que no hay pruebas que lo incriminen: “mi hijo es inocente, es una persona que tiene un gran corazón y no haría algo así, por eso igual pedimos justicia y que le caiga el peso de la ley a los culpables, pero mi hijo es inocente y no hay pruebas que lo incriminen, solo una que dice Brayan (también procesado)”, subrayó.

“Pedimos justicia por Katring, era una niña que no se metía con nadie y que paguen por lo que hicieron porque fue una atrocidad que no puede quedar impune, porque el hecho que andaba celebrando su cumpleaños no es motivo para cometer ese horrible crimen, pedimos justicia”, expresaron jóvenes que mantenían una relación de amistad con la occisa.

Foto: Los acusados Brayan Jordán Flores y Jairo Iván Pérez Castillo/TN8

Recuento de hechos

Como se recordará Katring fue golpeada por su victimario cuando trataba de violarla y tras quedar inconsciente, la maniataron, la arrojaron al sumidero y luego le dejaron caer una pesa artesanal de 38.1 libras a la cual también le amarraron dos patentes de vehículo para que se hundiera.

De última hora conocimos que a petición de la defensa, el juicio fue reprogramado para el 15 de marzo del presente año.