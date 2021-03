Buzo fallece por falla del tanque de oxígeno en San Juan del Sur

Foto: Extracción de cuerpo del buzo en San Juan del Sur / TN8

La tragedia llegó para la familia de José Guillermo Guzmán Cárdenas de 36 años, quien falleció la mañana de este jueves, a 3 kilómetros de la costa, frente a la playa Escamequita, en el municipio San Juan del Sur.

Según versión de testigos, el fallecido se encontraba buceando en compañía de tres amigos, cuando de repente el tanque de oxígeno presentó desperfectos, originando el desenlace fatal.

“Salimos a pescar hoy desde las 6 de la mañana; la tragedia ocurrió como a las 11, teníamos como cinco minutos de habernos sumergido al fondo donde está una piedra, cuando de repente la manguera del tanque que estaba en la superficie se quebró", dijo Wainer Abarca, compañero de trabajo del fallecido.

"Yo logré salir y ahí no más el oxígeno volvió a la manguera. Después como a la media hora, yo le hice de seña que saliera, porque ya tenía mucho tiempo de estar abajo, pero no me hizo caso. Pasó casi una hora y ya vi rara la cosa, llamé aquí a San Juan del Sur, que llegaran a socorrernos, cuando llegaron se sumergieron y lograron constatar que ya estaba fallecido. Parece que producto de la presión le dio un infarto”, afirmó Abarca.

Foto: José Guillermo Guzmán Cárdenas, buzo de San Juan del Sur / Cortesía

Luto y dolor para una familia rivense

La víctima era habitante del barrio Las Delicias de la ciudad puerto, quien era un reconocido buzo de la zona, lamentablemente producto de la tragedia deja dos menores de edad en la orfandad, y según versión de la familia tenía varios años de dedicarse a esta labor.

El cuerpo fue entregado a familiares, quienes entre llantos de tristeza y dolor lo trasladaron a su casa de habitación para realizar vela de cuerpo presente y posterior las honras fúnebres.