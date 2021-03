Incendio deja en la calle a humilde familia del barrio Jorge Dimitrov

Foto: Incendio en una vivienda del barrio Jorge Dimitrov / TN8

Cuantiosos daños materiales dejó un incendio ocurrido este martes en el barrio Jorge Dimitrov, Distrito I de Managua.

Las enormes columnas de humo surgían de dos cuartos de madera situados en el patio de la casa, por lo que habitantes no dudaron en controlar el fuego y poner a salvo a un adolescente con Síndrome de Down.

"Vive ahí mi tía, pero lo que más me preocupa es mi sobrinito que tiene Síndrome de Down. No sé si fue un artefacto eléctrico, aquí no hay tanque de gas, aquí vivien mi hermano y mi tía", dijo Laura Ocampo, quien llegó al lugar del siniestro.

La propiedad aparentemente es compartida por varios hermanos, uno de ellos al ver la magnitud de la emergencia, procedió a cortar las líneas eléctricas.

"Las llamas estaban por propagarse a la vivienda de atrás pero afortunadamente esto no pasó a más", dijo una vecina, de nombre Flor Lezama. "Lo que hicimos como pueblo ciudadano es ayudar a la gente que lo necesita, así como fue en esta casa mañana puede ser en la mía", agregó.

Control de la situación

Sin duda, la población actuó rápidamente gracias a las capacitaciones continuas en cada barrio, que ha venido brindando el Gobierno a través de los Bomberos Unificados.

"Aquí tuvimos que ayudar, si no se hubiera quemado la casa", dijo otro vecino sosteniendo un balde de agua.

Al lugar fueron desplazados medios contra incendios y ahora en coordinación con la Policía Nacional investigan las causas del siniestro.

La dueña del inmueble laboró toda su vida en conserjería y hace poco optó por retirarse (jubilación), quien al momento de la emergencia realizaba compras en el Mercado Oriental, donde salió desde en horas de la mañana.

Lo ideal para evitar estos percances es que usted antes de salir revise el sistema eléctrico de su casa, garantice que el tanque de gas esté en óptimas condiciones y de ser posible mantener estricta vigilancia de los consentidos del hogar.

Se espera que los afectados hagan posteriormente un estimado de las pérdidas, pero afortunadamente no salieron perjudicados físicamente.