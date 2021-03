Foto: Un voraz incendio se registra en una vivienda de la Isla de Ometepe/TN8

Momentos de desesperación y angustia pasaron integrantes de una familia del municipio de Altagracia en la Isla de Ometepe, al ser avisados por vecinos que uno de los cuartos de su vivienda estaba siendo consumida por las llamas de un voraz incendio, que arrasó con varios enseres de la vivienda, incluyendo una motocicleta que terminó con varias piezas quemadas.

Según una de las personas afectadas, en el cuarto únicamente se encontraba una niña que gracias a la intervención de vecinos logró ser rescatada a tiempo.

“No estábamos, habíamos salido mi mama y mi hermana y yo, el susto; cuando nos avisaron que se estaba incendiando la casa y que la niña adentro y que no la podían sacar, pero afortunadamente hubo quien la sacara. Es cierto que perdí todas las cosas de mi cuarto, mi cama y todo lo de ella, duele todo lo que perdí, pero lo material se repone no así mi hija, yo le digo así, aunque sea mi nieta porque desde pequeña yo la he criado”, dijo Rosario Ortiz, afectada.

Foto: Un voraz incendio deja con varias piezas quemada en moto en la Isla de Ometepe/TN8

Otro de los afectados indicó que desconocen las causas exactas que provocaron el incendio, aunque presumen que el recalentamiento en un abanico que estaba encendido pudo haber ocasionado las llamas.

“No se que paso, no estábamos, de pronto me llamaron que el cuarto estaba en llamas, estábamos chivas porque yo pensaba en una explosión de la moto, porque la moto estaba en llamas, gracias a Dios logramos sacar algunas cosas”, dijo Mario Oviedo, afectado.

#Nicaragua | Voraz incendio se registró en una vivienda del municipio de Altagracia en la Isla de #Ometepe. Bomberos y Policía Nacional investigan las causas. pic.twitter.com/qHYsBIrXUx — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 2, 2021

Investigando las causas de este incendio

La Policía Nacional aseguró el perímetro y Bomberos llegaron al lugar. Los apaga fuego se encargaron de sofocar por completo el incendio y evitar que se reactivará.

Posteriormente con las labores de escombreo se estaría investigando a fondo las causas de este incendio que prácticamente dejó en la calle a una de las integrantes de esta familia, que lamento haber perdido la mayoría de sus pertenencias aunque agradeció a Dios por no haber perdido su vida propia o la de algún familiar.