Foto: Motociclista termina lesionado al impactar con un automóvil en el km 8 de Ctra. Sur/ TN8

El viajar a exceso de velocidad y bajo supuesto estado de ebriedad casi le cuesta la vida a un joven luego de estrellarse con su motocicleta contra un auto en el sector del km 8 de la Carretera Sur.

El hombre de aún identidad desconocida viajaba en una moto negra marca Pulsar con número de placa CZ 15 29, resultando este con la nariz fracturada y casi convulsionando por el alto nivel de ebriedad con el que venía manejando.

"Todo fue rápido, el muchacho venía bien jalado (rápido) y muy tomado en el momento que se estrelló, nosotros quisimos ayudarle y llamamos a la ambulancia, pero él no quiso; más bien se estaba levantando y queriendo recoger la moto, yo le dije que ahí la dejara que lo material se repone, en ese momento lo acostamos en la acera y empezó a convulsionar pero parece que era por lo tomado y como no quiso ser trasladado en la ambulancia, la familia se lo llevo en un carro particular", mencionó un testigo.

Lee también: Encontronazo de motocicletas dejó 3 lesionados en Río San Juan

Foto: Motociclista termina lesionado al impactar con un automóvil en el km 8 de Ctra. Sur/ TN8

Según el conductor todo fue muy repentino mencionando que solo sintió el impacto contra su auto, agradeciendo que este incidente solo haya dejado daños materiales, ya que él viajaba con un menor de edad.

"Yo no sé como ocurrió realmente, yo venía en mi carril y el tráfico estaba lento; todo fue rápido porque de repente solo sentí el gran impacto, gracias a Dios solo fueron daños materiales, porque conmigo venía un niño y gracias a Dios esto no pasó a más", expresó el conductor del auto.

Dos unidades de la Cruz Roja se hicieron presente al lugar pero el conductor de la motocicleta se opuso a recibir atención prehospitalaria de manera inmediata, siendo este trasladado en un medio de transporte particular al Hospital Vélez Paiz.