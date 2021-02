Encontronazo de motocicletas dejó 3 lesionados en Río San Juan

López también refirió que Deyvin Herrera se hacía acompañar por doña Teresa Olivera Foto: TN8

En la comunidad La Venada del municipio de San Carlos del departamento Río San Juan, tres personas resultaron gravemente lesionadas en un accidente de tránsito, el cual se produjo por intentar aventajar.

En la motocicleta se trasladaba el joven Jeffrey Valle, se movilizaba de este a oeste y en la otra motocicleta que iba en sentido contrario se transportaban el joven Deyvin Herrera y la señora Teresa Olivera, los cuales colisionaron de frente resultando así gravemente lesionados.

Marlon José López, ciudadano habitante en esta comunidad comentó, "a mi me avisaron, tu broder Jeffrey Valle chocó con otra moto ahí en la carretera principal, entonces yo me vine a mirar pero ya se los habían llevado para un centro de salud de otra comunidad en una camioneta particular".

Lee también: Dos fallecidos dejó accidente de tránsito en Estelí y Chinandega

López también refirió que Deyvin Herrera se hacía acompañar por doña Teresa Olivera, quien labora como docente en una comunidad vecina donde se originó este accidente, Teresa Olivera es la suegra del joven Deyvin Herrera y este se disponía a llevarla hasta su hogar pero en el transcurso del camino se encontraron involucrados en este grave accidente.

#Nicaragua | En la comunidad La Venada del municipio San Carlos, #RíoSanJuan, dos motocicleta colisionaron cuando uno intentó aventajar e invadira la vía del otro, dejando como saldo 3 personas lesionadas y grandes daños materiales. pic.twitter.com/6yG3OM2JNv — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 28, 2021

Al lugar de los hechos se presentó agentes de la dirección de tránsito de la Policía Nacional para levantar los estudios necesarios y determinar de quién es la responsabilidad de este accidente que solo dejó grandes daños materiales y tres ciudadanos en un estado de salud muy delicado ya que resultaron con grandes lesiones en distintas partes del cuerpo.

La Policía Nacional de este departamento hace el llamado a los conductores tener siempre las debidas precauciones para evitar estos accidentes que llenan de tristeza los hogares de los ciudadanos nicaragüenses.