Motorizado provoca accidente de tránsito en Rivas

Un percance vial protagonizado por el conductor de una motocicleta y un triciclo, dejó como resultado a tres personas lesionadas y es que debido a la gravedad de las lesiones fueron trasladadas al Hospital de la ciudad de Rivas en unidades de los Bomberos Unificados y Cruz Roja de Rivas.

“Yo vengo del barrio Buena Vista y voy para el mercado con el triciclo, porque diario vendo mis productos en mi tramito, cuando de repente salió el conductor de la moto y nos la echó encima, a pesar que intentamos esquivarlo, no se pudo, casi me quiebra mi pierna, esto es una gran irresponsabilidad de los motociclistas en Rivas, ya uno no puede andar tranquilo en las calles" dijo doña María Auxiliadora Gutiérrez, pasajera del triciclo.

Los lesionados quienes fueron trasladados, se identificados como Gilbert Napoleón Santamaría Muñiz de 29 años, conductor de la motocicleta, Mycol Alcocer, conductor del triciclo y María Auxiliadora Gutiérrez, pasajera del triciclo.

Más responsabilidad

El accidente fue reportado la mañana de este sábado 27 de febrero.

El incidente ocurrió de la escuela especial 1 cuadra al sur, en la ciudad de los mangos, hasta donde llegó un equipo investigativo de la Policía de Tránsito para realizar el croquis del accidente y así determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

Del Lunes al sábado de esta semana, el departamento de Rivas, reporta al menos siete personas heridas de gravedad producto de los accidentes de tránsito, generalmente protagonizado por motociclistas que generalmente hacen la mala combinación entre la alta velocidad y el alcohol, es por ello que las autoridades reiteran constantemente el llamado a conductores y peatones, además de aplicar con rigor la ley.