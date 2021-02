Denuncian a padrastro por secuestrar a niño en plena vela en Managua

Foto: Imagen representativa de un secuestro / GETTY

Con un nudo en la garganta un desesperado padre se dirigió a las instalaciones de Canal 8 para pedir a todos los televidentes que lo ayuden a encontrar a su pequeño hijo de 8 años, que fue llevado a la fuerza por su padrastro.

Según relato de Don Francisco Jamir Galindo, el jueves 18 de febrero a las 2:00 am su ex esposa Yahoska Pilar Robleto, con quien sostuvo una relación de 16 años de casados y procreó un varón, falleció de un paro cardíaco, y en medio del dolor de toda la familia la actual pareja de la fallecida decidió llevarse al niño con ayuda de dos hermanos suyos.

Lee también: Esposa de pastor muere en accidente vial en León

Este es J.G.R de 8 años de edad, quien fue separado de su padre y la familia el mismo día de la muerte de su madre, negándole la oportunidad de despedir a su mamá durante sus últimos momentos en esta tierra.

"El día que ella falleció, mi ex esposa, en medio de toda la confusión el padrastro del niño que se llama Douglas Rodolfo Morales García tomó su vehículo y sus hermanos una moto, y se fueron sin decir nada. Mi hermano fue a su casa a preguntar por él y alegó que nosotros lo andamos persiguiendo y decidió llevarse al niño sin decirle a nadie. Como familia queríamos que el ñino despidiera a su mamá porque es su derecho y no sabemos porqué ese hombre hizo eso", expresó el padre del niño.

Denuncia ante la policía

Francisco se presentó a una delegación policial a interponer la denuncia y una patrulla del Distrito I de Managua se presentó a la casa de habitación donde ocurrieron los hechos, exactamente del Cine Cabrera, dos cuadras y media al sur, para realizar entrevistas y las investigaciones pertinentes del caso.

Foto: Niño que según su padre fue secuestrado.

Continuó relatando el desesperado padre que logró comunicarse "vía telefónica con él y lo que alegó es que la familia de mi ex esposa lo andan asediado, cuando no es así, ellos sólo querían que el niño estuviera con su mamá en sus últimos momentos, y se le dijo que se presentara para llegar a una mediación, pero se niega y ya son siete días que no sé nada de mi hijo. No sé si comió o tomó algo. Yo pido ayuda que si lo ven se comuniquen conmigo o avisen a la policía. Ya estoy desesperado por no saber nada de él".

Según declaraciones del padre biológico del menor, vecinos y personal doméstico, la mujer sufría de maltrato físico y psicológico así como su hijo de 8 años.

Douglas Morales García escapó con el niño en un carro rojo con el número del placa M 256 214.

Si usted logra identificar al menor o al hombre que se lo llevó puede llamar a Don Francisco Galindo al número 7630-2705, o a la línea de emergencia 118 de la Policía Nacional.