Motociclista pierde la vida al impactar contra una valla publicitaria en Villa Fontana

Foto: Motociclista muere al impactar contra una valla publicitaria/ TN8

Un motociclista fallece trágicamente al impactar contra un cartel publicitario en el sector de Villa Fontana, aparentemente el sujeto perdió el control de la moto, ya que supuestamente viajaba a exceso de velocidad y se presume que este fue el posible causante del hecho.

El ciudadano de 42 años fue identificado como Nelson Berríos y a la hora de lo sucedido se dirigía hacia su hogar ubicado en la colonia Miguel Bonilla.

Lee también: Joven muere ahogado en el centro turístico El Trapiche

Foto: Motociclista muere al impactar contra una valla publicitaria/ TN8

"El me quiso aventajar por la derecha, yo vengo en mi carril, pero al parecer él no se fijó que la curva es muy pronunciada, se montó en la cuneta con la llanta delantera porque perdió el control de la moto, falseó y pegó de frente en el cartel, afortunadamente no pegó en la viga más grande, el pegó en la lata y fue ahí cuando se le abrió el cráneo, él llevaba puesto el casco de seguridad pero quizás no lo llevaba prensado", expresó Juan Pablo Rivera, Testigo del incidente.

"Yo estoy en el semáforo, cambia a verde y yo arranco al suave porque vengo con mi esposa, de repente siento que él me avanza a exceso de velocidad al lado derecho, hasta le dije a mi esposa '¿Que le pasa a este huevón?' después solo ví como inmediatamente pegó contra el cartel, no midió la curva, fue impresionante como se desbarató la cabeza, iba totalmente destruido, todo el cuero cabelludo lo llevaba colgado", añadió Miguel Rizo, testigo.

Foto: Motociclista muere al impactar contra una valla publicitaria/ TN8

Miembros de la central de ambulancias atendieron en el lugar al ciudadano y lo llevaron de emergencias hacia el Hospital Manolo Morales, donde médicos de turno intentaron mantenerlo con vida, sin embargo producto de la magnitud de sus heridas, él no logró sobrevivir.

Es por este tipo de hechos lamentables que las autoridades de la Policía Nacional recomiendan a los motociclistas a ser precavidos a la hora de circular por las vías, portar siempre el casco se seguridad puede salvarte la vida.