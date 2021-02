Reconstruyen caso de accidente vial en Los Altos, Masaya

Según detalles investigativos el niño de tez blanca, cabello claro y rizado, estaba jugando en su triciclo en la calle transversal a pocos pasos de su vivienda Foto: TN8

Esta mañana peritos de la Policía Nacional se presentaron a la comunidad Los López en Los Altos, jurisdicción de Masaya, para realizar la reconstrucción del hecho donde murió el menor de 4 años de edad de iniciales E.Y.M.H, lugar donde fue llevado el conductor de la camioneta roja marca Isuzu identificado como Rogelio Torres Urbina, de 42 años de edad, señalado de privar de la vida al pequeño.

Según detalles investigativos el niño de tez blanca, cabello claro y rizado, estaba jugando en su triciclo en la calle transversal a pocos pasos de su vivienda, momento en que a exceso de velocidad entró la camioneta con placa M 189 405 conducida por Torres lo atropella, realiza maniobra de retroceso y se da a la fuga sin importarle la suerte del niño.

Familiares del pequeño lo encontraron sin vida, con sangre en su cabeza, golpes, tirado en el camino; fue mediante las investigaciones y detalles de una cámara de seguridad de un negocio cercano que se identificó al conductor de la camioneta, logrando capturarlo en el barrio Francisco Rojas de la ciudad de Tipitapa, aparentemente este quiso esconder el hecho tratando de ocultar la camioneta.

La Policía Nacional dio con la captura del irresponsable conductor que sin remordimiento se dio a la fuga

"Yo se lo dejo a la justicia divina, porque sabemos que hay un Dios que todo lo puede, estoy muy agradecido con el trabajo de la policía que fue rápido, logrando capturar al hombre, yo a él no lo conozco, no lo había visto, pero dicen los familiares del niño, que de vez en cuando esa camioneta venía por esta zona, yo no sé de qué o porque, lo que yo le digo a los conductores es que sean más prudentes, a veces hay niños en las calles, a los padres de familia que sean más cuidadosos que las desgracia pasan en un dos por tres", relató el padre Silvio Assael Morales Aguilar.

En las próximas horas Torres pasará a la orden de la fiscalía para la apertura del debido proceso, mientras la familia y toda una comunidad consternados por la muerte del pequeño que hoy fue sepultado en el cementerio de la ciudad, quienes piden justicia.