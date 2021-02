"Levantan" a peatón imprudente al cruzar la Carretera a Masaya

Foto: Escena del accidente en Ctra. a Masaya / TN8

Cruzar la carretera supuestamente de manera imprudente, casi le cuesta la vida al joven Mario José Torrez Artola, de 27 años de edad, tras ser arrollado por un vehículo este viernes en Managua.

El percance vial se registró en el kilómetro 12 de la peligrosa Carretera a Masaya.

Te interesa: Luto en Masaya: Niño muere atropellado e irresponsable se da a la fuga

Según relato de testigos, el joven cruzó de este a oeste sin ninguna precaución, siendo impactado y catapultado por varios metros por un vehículo Toyota, color azul, placa M 171-720, conducido por Karen de los Ángeles Sequeira Moody, de 49 años.

"Yo vengo en el carril de en medio y él se cruzó de repente, yo frené pero no pude hacer nada. Yo soy médico y gracias a Dios está consciente, él cruzó de arriba hacia abajo y yo circulaba de norte a sur, pero fue imprudencia porque se tiró de repente", dijo Karen Sequeira.

"Venimos circulando de norte a sur, yo vengo en el carril izquierdo y la muchacha en el carril de en medio, el peatón estaba que se iba a cruzar la carretera y de repente se me tira a mí y logro capearlo, pero ya el carro lo levantó. La muchacha no le dio tiempo de frenar, por eso me detuve por que fue imprudencia del peatón al no fijarse bien al cruzar", dijo Miguel Rosales, motociclista.

No fijarse le salió caro

Foto: Escena del accidente en Ctra. a Masaya / TN8

El joven habitante de la comarca Los Vanegas estaba cruzando frente a donde labora en una ferretería y venta de materiales de construcción, imprudencia que lo mando a un hospital.

"Presenta múltiples heridas en la región craneal y el rostro, más golpes y quemaduras por fricción en diversas partes del cuerpo. Lo vamos a trasladar aquí al Hospital Manolo Morales", dijo Diógenes González, de la asociación civil de bomberos voluntarios.

Agentes de Tránsito Nacional determinarán la responsabilidad de los involucrados en este accidente que paralizó el tráfico por más de media hora.

Las recomendaciones a los peatones es fijarse bien a ambos lados, que no venga un vehículo antes de cruzar una calle o carretera para evitar este tipo de tragedias.