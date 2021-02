Foto:Triple colisión dejó un lesionado en Juigalpa /TN8

Al parecer, desperfectos mecánicos en una camioneta azul Placa ES 25882, fue la posible causa para que se registrará un fuerte accidente de tránsito en el que de milagro no hubo víctimas mortales, solo una persona lesionada y cuantiosas pérdidas materiales.

El hecho se registró la tarde de este martes 9 de febrero 2021, en la subida que va hacia el Ministerio de la Familia en el barrio Padre Miguel de la ciudad de Juigalpa en el departamento de Chontales.

En este accidente de tránsito se vieron involucrados tres vehículos: una camioneta, una motocicleta y otro vehículo; siendo el responsable aparentemente la camioneta, cuando el conductor perdió el control al casi coronar la subida, yéndose de retroceso impactando primeramente contra la motocicleta y seguidamente contra otro vehículo que circulaba en la misma dirección, producto del incidente el pasajero de la camioneta salió del vehículo resultando con lesiones en su cuerpo.

Foto:Triple colisión dejó un lesionado en Juigalpa /TN8

El lesionado fue auxiliado por vecinos del lugar siendo trasladado a la emergencia del Hospital Escuela Asunción en un vehículo particular para ser valorado por médicos de turno.

"Vamos subiendo esta calle, al conductor de la camioneta azul se le murió la máquina. La camioneta va delante, después iba la moto, luego vengo yo; no sé si el motor no le dio pero no pudo coronar, se vino de retroceso, le pegó a la moto quedó a un lado, la camioneta siguió de retroceso y me pegó a mi. Un señor se lo llevaron hacia el hospital" , dijo Fernando Flores, Conductor.

Foto:Triple colisión dejó un lesionado en Juigalpa /TN8

Triple colisión

"El copiloto fue el lesionado cuando pegó en ese lado salió por lo aires, se abrió la puerta, yo solo vi al muchacho el de la camioneta azul, auxiliamos al muchacho", expresó Jose Pinel, lugareño.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional de Chontales se presentaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones, entrevistas, levantamiento del croquis y determinar las causas exactas de este accidente de tránsito en Juigalpa.