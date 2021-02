Foto: Peatón en estado reservado tras ser impactado por un camión en Managua /TN8

En los últimos días los peatones han sido víctimas de los automotores en esta ocasión un ciudadano que intentaba cruzar la vía vehicular fue atropellado por un a camión en el sector donde fue La Siemens Distrito VI de la capital

"El traía cosas de herramientas , el camión venía rápido; el se iba cruzando y lo levantó . El señor venía ido parece que no se fijó y se tiró de repente, fue ahí cuando lo levantó", dijo Kevin Antonio Lara Parrales

El ciudadano respondió al nombre de René Manzanares quien terminó en condición delicada producto del impacto . Por otro lado algunos testigos afirmaron que esto es una causa de no utilizar el puente peatonal.

"Está el puente ya veces uno tiene culpa, yo soy chofer y si él utilizará el puente este accidente no hubiera pasado", afirmó uno de los conductores que se detuvo a auxiliar al señor Manzanares

El conductor del vehículo afirma que circulaba al mínimo de velocidad y jamás pensó que algo así ocurriría bajo un puente peatonal.

Imprudencia peatonal

"Se metió de un solo, nadie quiere fregar a nadie y la verdad me siento nervioso porque nunca esperé esto, si hubiera venido a exceso de velocidad hubiera peor; me dirijo para mi trabajo a entregar el camión, aquí hay gente que miró que él fue el imprudentemente se me tiró y le pite , que haga conciencia la gente aquí tienen el puente peatonal para cruzar ", expresó Julmer Largaespada, conductor del camión.