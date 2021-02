Motociclista queda prensado bajo pesadas llantas de un cabezal en Managua

Foto: Aparatoso accidente cerca de ENEL Central / TN8

Supuesta imprudencia de un motociclista casi le cuesta la vida este lunes, al quedar atrapado bajo las pesadas llantas de un furgón, en los semáforos de ENEL Central, Managua.

Se trata del joven Oscar Lopez de 32 años, quien según relato de testigos se pasó la luz roja del semáforo de este a oeste, estrellándose en el pesado camión que venía de oeste a este e iba girando hacia el norte.

"Hay que ser honesto y quien se pasó la roja fue el motociclista de arriba hacia abajo. No sé en qué iba pensando en no ver semejante camión; la prisa no deja nada, ese muchacho va mal de sus dos piernas, quedó prensado debajo del camión", dijo un motociclista que venía detrás.

"Yo estoy doblando porque tengo mi flecha verde para doblar al norte. Voy aquí nomás a ENEL Central a dejar unos postes, cuando el de arriba hacia abajo se pasó la roja y se estrelló en la parte de adelante del cabezal y despues con la moto quedó atrapado abajo, que gracias a Dios está vivo", dijo Oscar Aníbal Navarro, de 45 años, conductor del camión.

Exitosa extracción del hombre

Ayudado por otros conductores y personas que pasaban por el lugar, el infortunado hombre fue extraído debajo del camión con ambas piernas fracturadas, quien fue asistido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense y trasladado al Hospital Manolo Morales, en estado delicado.

López conducia una motocicleta Dayun, color roja, placa M 17748 y se estrello en un cabezal rojo, internacional, placa M 246-621.

Agentes de Tránsito Nacional determinarán las causas del accidente para determinar la responsabilidad del cabezalero quien fue trasladado a la Estación I en calidad de detenido.

La dirección de seguridad de Tránsito Nacional en su último informe detalló que se registraron un total de 823 accidentes, con resultados de 56 lesionados y seis personas fallecidas.