Policía Nacional trabaja en el esclarecimiento del caso del joven muerto en El Ostional

Foto: Policía Nacional trabaja en el esclarecimiento del caso del joven muerto/ TN8

Familiares del joven Wilber Martín Sánchez Alvarado de 29 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado tirado a orillas de la carretera a El Ostional, en el municipio de San Juan del Sur, Rivas, la mañana de este lunes, piden a las autoridades policiales el esclarecimiento del caso, puesto que hasta el cierre de esta edición no hay nadie detenido.

La noticia aún mantiene consternada a familiares y amigos, quienes no salen de su asombro ante la muerte de este joven beisbolista de la comunidad Escamequita, en el municipio portuario.

"Pido a las autoridades que investiguen bien este caso, porque ese dia en el lugar donde lo encontraron no había seña de accidente de tránsito, mi hijo presentaba moretones en el cuello, como que lo asfixiaron, tenía fracturas en el tórax y golpes en la cabeza y frente, no fue un perro que mataron, castiguen al o los implicados, esto no es de uno, aquí hay varios", expresó doña Justa Emilia Sánchez Alvarado, Madre la víctima.

El infortunado dejó dos menores de edad en la orfandad, este además de ser un destacado deportista, era un reconocido agricultor de la zona, un equipo investigativo de la Policía Nacional junto al médico forense se presentaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones.

En este caso no se descarta mano criminal, se presume que el hombre fue asesinado en una zona lejana donde apareció el cadáver, este es el primer caso de muerte misteriosa que se da en el departamento de Rivas durante este 2021.

Hasta el momento la Institución policial no ha brindado ningún informe, sin embargo se destaca el trabajo en las investigaciones.