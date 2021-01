Foto: Motociclista termina lesionado tras impactar contra un taxi en Managua/ TN8

Un motociclista resultó lesionado al impactar de manera frontal contra un taxi, luego que supuestamente el conductor de otro taxi cometiera una maniobra indebida y provocara el accidente.

El hecho se dio exactamente de Enel central 2 cuadras abajo; testigos afirman que el conductor del taxi de placa M 04 797, viajaba de abajo hacia arriba y giró en una doble línea amarilla sin percatarse que se aproximaba el motociclista, el conductor de la moto intentó esquivarlo sin embargo colisionó levemente en el taxi y posteriormente se estrella de frente contra el otro taxi de placa M 06625.

Lee también: Accidente de tránsito en Waslala deja una persona fallecida

Foto: Motociclista termina lesionado tras impactar contra un taxi/ TN8

Según versiones de las personas que se encontraban en el lugar, el taxista que presuntamente provocó el accidente se intentó dar a la fuga, pero otros conductores le montaron persecución, evitando así, que escapara del lugar.

José Luis Blandón, quien conducía el taxi con el que el motociclista impactó frontalmente, manifestó que él no pudo hacer nada, solo vio como repentinamente el conductor de la moto colisionó en su vehículo. Además igual que los demás testigos señala al otro taxista de realizar el giro indebido.

El señalado de generar el accidente, expresó, que el doblo en ese lugar porque se fijó que no venía ningún otro vehículo y que eso se debe a que el motociclista no traía luces, además que el llevaba a un pasajero con un niño que iba de emergencia al hospital, por eso decidió ir por ese lugar. Además aseguró que él no te pretendía fugarse del lugar.

Foto: Motociclista termina lesionado tras impactar contra un taxi/ TN8

Dixon Centeno (motociclista) se encontraba tirado en el pavimento con múltiples golpes de consideración, excoriaciones y una posible lesión en la pierna. Técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja Nicaragüense, se hicieron presente en la escena del accidente y posteriormente trasladaron urgentemente al afectado a un centro médico.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional llevan a cabo las debidas investigaciones en el lugar para poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en el caso.

Recuerde siempre manejar con precaución, respetando límites de velocidad y todas las normas de tránsito establecidas, de esta manera podrá evitar ser parte de casos como este.