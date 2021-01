Foto:Ladrón es capturado cuando quiso meterse a una casa en Matagalpa /TN8

Los amigos de lo ajeno continúan queriendo hacer de las suyas, en esta ocasión fue en el barrio Guanuca donde queriendo hacer pasarse por vendedores de peluches llegaron a la vivienda de la señora Jubelka Velásquez, donde al no tener aceptación regreso más tarde para querer cometer el robo sin imaginarse que en ese hogar había cámara de seguridad.

Según la misma afectada “yo venía del trabajo a medio día, cuando un sujeto se acerca a la verja a ofrecer un peluche, de inmediato le dijo que no tenía interés; lo que me extrañó es que el no se fue, se quedó en la cuneta, más tarde el regresó y abrió la verja y se mete a la casa, gracias a Dios mi hermano estaba ahí y lo logró detener y entregarlos a la Policía”, aseguró la víctima.

Lo que nunca se imaginó el delincuente es que había una cámara de seguridad que captó cómo fue el proceder; en el video se logra apreciar que cuando la familia tiene agarrado al supuesto ladrón llegan tres hombres más los que aparentan querer sacar al ratero de la casa, pero lo que ellos querían era entrar también para cometer el robo al no lograrlo se fueron dejando al otro que estaba retenido por la familia afectada.

Denuncia

Para los dueños del inmueble “fueron momentos de mucho miedo, mi hermano tiene su moto y otras cosas de valor por lo que nos imaginamos que se las podían llevar", expresaron.

Lo que sí les quedó claro a estas personas es que no deben de andar haciendo este tipo de daño; ya que pueden terminar muy mal. Ahora están a la espera que si los logran reconocer a través del video que han hecho circular, que más personas lleguen a denunciarlos para que respondan y pase un buen tiempo en prisión; también se espera que el que está detenido pueda dar la identidad de sus compinches para que le lleguen hacer compañía.