Invasión de carril provoca un accidente y deja un lesionado en Villa Libertad

El impacto que recibió Axel Salvador Fonseca Leiva fue tan grande que quedó inmóvil y sin fuerza para ponerse de pie, todo esto después de que la motocicleta en la que circulaba fuera arrollada por un taxi, cuyo conductor pretendía realizar un giro en el cual invadió la preferencia del joven lesionado. El hecho tuvo lugar frente a la terminal de la ruta 116, en Villa Libertad.

El motociclista circulaba con dirección sur a norte, en cambio el taxi iba en dirección contraria pretendiendo ingresar a una de las calles del barrio mencionado.

"El señor es consciente de lo que hizo, el mismo se lo dijo a la Policía. Seguro no midió bien la distancia porque el alto está al salir de la calle; pero no aquí en la pista principal para entrar a ese lado. El muchacho de la moto viene bien y no se esperó a que el taxi se le fuera a tirar, incluso el señor del taxi hizo como que se detuvo; pero pensó que no le iba a dar y pues ni modo. Como dijo él, nadie quiere hacerle daño a nadie", relataba un joven testigo de lo sucedido.

Joven lesionado

El taxista de nombre Wilmer Lenín Guillén Pérez se mantuvo renuente a dar su versión de lo sucedido, dejando todo en manos de los oficiales de tránsito del Distrito VII; mientras tanto, el joven de 25 años fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense, quienes luego de estabilizarlo procedieron a llevarlo hacia el Hospital Alemán Nicaragüense. Este presentaba golpes más una fractura en el fémur.

Los agentes de la Policía Nacional levantaron el croquis de lo sucedido y trasladaron en calidad de detenido al taxista en lo que se terminan las investigaciones y se le da su debida responsabilidad por lo sucedido la noche de este lunes.