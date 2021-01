Beisbolista y agricultor aparece muerto en El Ostional, Rivas

Foto: Investigación de la muerte de un hombre en Rivas / TN8

El cuerpo sin vida de Wilber Martín Sánchez Alvarado de 29 años, fue encontrado tirado a orillas de la carretera a El Ostional, en el municipio San Juan del Sur, departamento de Rivas, la mañana de este lunes.

Esta noticia ha consternado a familiares y amigos, quienes no salen de su asombro ante la muerte de este joven beisbolista de la comunidad Escamequita, en el municipio portuario.

"La última vez que vi a mí hijo con vida fue anoche a las 10. Andaba bien tomado, llegó a la casa a sacar 600 córdobas y a dejarme el celular; andaba puesto aún el uniforme, ya que todo el día de ayer domingo jugó béisbol en el equipo de los Veteranos de Escamequita", dijo Doña Justa Emilia Sánchez Alvarado, madre de la víctima.

"Anoche cuando salió de la casa me dijo que iba para San Juan (del Sur), de ahí ya no supe con quién andaba, hasta hoy en la mañana que me llegaron a avisar que aquí que estaba muerto. Pido a las autoridades que investiguen bien este caso, porque aquí no hay seña de accidente de tránsito; mi hijo presenta moretones en el cuello, como que lo asfixiaron", afirmó la madre que pasa por un momento de dolor.

Investigación policial del hecho

El infortunado deja dos menores de edad en la orfandad, quien además de ser un destacado deportista, era un reconocido agricultor de la zona.

Un equipo investigativo de la Policía Nacional junto al médico forense se presentó al lugar para realizar las respectivas investigaciones.

Hasta el momento no se descarta mano criminal en el caso, y los familiares sospechan que a la víctima lo mataron y dejaron tirado en el lugar, quienes aseguraron además que el hombre no tenía enemistades con nadie y que actualmente trabajaba en labores de mantenimiento en una vivienda propiedad de un extranjero.