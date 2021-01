Camión terminó volcado por esquivar a un ciclista en Tipitapa

Foto: Al lugar llegaron miembros de los bomberos de Tipitapa/TN8

La tarde de este domingo 24 de enero en la carretera hacia San Juan la Plywood en Tipitapa, se registró un accidente de tránsito donde un camión terminó volcado, afortunadamente el conductor resultó ileso.

"El accidente ocurrió por esquivar a un ciclista que me invadió el carril, me hice a un lado y terminé volcado, soy vendedor de productos meneitos y venía de San Juan la Plywood, viajaba como a unos 35 kilómetros por hora, es decir lento. El ciclista vio cuando me accidenté y tranquilamente siguió su marcha, terminé accidentado por su irresponsabilidad", dijo el afectado.

Al lugar llegaron miembros de los bomberos de Tipitapa, atendieron al conductor del camión color blanco placas M 184 415, no ameritó traslado pues sólo fue el impacto y el gran susto de su vida. Yuran Gonzáles aseguró que es la primera vez que se ve involucrado en un accidente.

"Lugar peligroso"

La Policía de Tránsito del Distrito VIII llegó al lugar, verificó el accidente y confirmaron que no hay personas lesionadas, hacen el llamado a los conductores, peatones y ciclistas cuando circulen por el sector tener mucho cuidado, porque hay una curva y es muy peligroso

La Policía Nacional en su informe semanal a los conductores hace el llamado a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad, respetar las señales viales, no conducir en estado de ebriedad y a los motociclistas usar casco de protección para salvaguardar sus vidas.