Conductor de camioneta provoca colisión de cuatro vehículos en Juigalpa

Un choque de cuatro vehículos en cadena se produjo la tarde de este sábado en las cercanías del semáforo del cementerio de la ciudad de Juigalpa, Chontales en el cual milagrosamente nadie resultó herido.

Tremendo susto se llevaron los pasajeros de los vehículos involucrados en la colisión, cuando aparentemente el conductor de la camioneta no guardó la distancia, lo que provocó que colisionara con tres vehículos que estaban estacionados sobre la vía en las cercanías del semáforo del cementerio en el kilómetro 139, de la Carretera Juigalpa al Rama.

El chofer de la camioneta comienza impactando a un taxi color rojo, que viajaba en el mismo carril, después a un microbús blanco y siguió con su mala maniobra hasta terminar chocando otro microbús en la ciudad de Juigalpa.

Agentes de tránsito de la Policía de Chontales, se presentaron al lugar a realizar las entrevistas a los implicados en este caso, para investigar a detalle las causas del accidente, en el cual no hubo víctimas que lamentar pero sí, cuantiosos daños materiales.

"El Conductor no guardó la distancia, venía a exceso de velocidad, me pegó por detrás, yo impacte al otro microbús, yo traía cuatro pasajeros, uno de los involucrados se fue porque no se le pasó mucho, pero al mío sí me desbarató, y me hace impactar en otro vehículo adelante, la verdad yo lo mire a velocidad alta más que trae un trailer atrás, una pasajera casi se desnuca del golpe" expresó, Exel Romano, conductor del taxi.

La institución del orden, recuerda a los conductores siempre ser responsable y respetar las normas de tránsito en todo momento, además nunca tome el control de un vehículo en estado de ebriedad, pues al hacerlo pone en riesgo su vida y la de los demás.