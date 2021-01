"Sentí el golpe y me hizo girar": relato de múltiple accidente en Managua

El aparatoso accidente se registró la mañana de este sábado, del paso a desnivel de Rubenia, dos cuadras abajo. Foto: TN8

Atrapada dentro del vehículo que viajaba de pasajera quedó la joven Samantha Zúñiga, de 34 años; el vehículo era conducido por su tío Manuel Arguello Zúñiga, de 60 años, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad.

Según relatos de testigo realizó una mala maniobra al pretender girar en U cuando fue colisionado en la parte trasera por un bus que cubre la ruta Tipitapa-Managua, conducido por Freddy Antonio Salina Urbina, de 27 años, quien circulaba de oeste a este.

Tras el violento impacto un poste del tendido eléctrico fue derribado cayendo sobre un vehículo taxi, cuyo cadete Sergio García Aráuz, de 38 años, milagrosamente salvó su vida.

Lee también: Dos lesionados tras accidente de tránsito en Juigalpa

El aparatoso accidente se registró la mañana de este sábado, del paso a desnivel de Rubenia, dos cuadras abajo.

“Solo sentí el golpe y me hizo girar, veníamos 4 en el vehículo pero solo ella resultó lesionada, no vengo tomado veníamos en la misma dirección, el del bus fue el que me impactó perdí el control y boté el poste“, argumentó el conductor del vehículo Suzuki, color blanco, MY 14225.

#Nicaragua | Aparatoso accidente del paso a desnivel de #Rubenia, dos cuadras abajo, deja como resultado a una mujer lesionada.



Detalles en breve por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/zGahyw6D0N — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 23, 2021

El bus cubre la ruta Tipitapa-Managua, verde con blanco, placa M 194-307 y el taxi un Toyota color gris, placa M 07217.

Traslado a un hospital

La mujer después de ser sacada del carro y estabilizada por paramédicos de Cruz Roja, fue trasladada a un centro hospitalario.

“Presenta un trauma cervical, lumbar y dorsal la vamos a llevar al Manolo Morales, estaba también un niño que ya se valoró pero no es nada grave solo lesiones leves“, dijo Lester Munguía, paramédico de Cruz Roja.

Agentes de tránsito determinaran la verdadera causa del accidente mediante videos de las cámaras instaladas en los semáforos situados a pocos metros del accidente.