¡Se la tiró de vivo! Captan a sujeto robando ferretería en Rivas (VIDEO)

Un nuevo robo captado en cámaras de seguridad, salió a la luz exponiendo la identidad de un delincuente que con nivel experto robó en una ferretería en el departamento de Rivas.

El video fue enviado a nuestra línea de WhatsApp 7832-0088, en el cual se observa la astucia y la técnica que utiliza este amigo de lo ajeno para obtener lo que desea sin pagar ni un solo centavo.

La grabación dura casi un minuto y se puede observar que el negocio lo está atendiendo un solo vendedor, el cual se las ingenia para atender a los clientes que están sobre el mostrador esperando su orden.

No obstante hay uno en particular que viste una camisa blanca muy holgada para su contextura y un short estilo "cholo", o suleto, con bolsas extremadamente grandes. Y aunque esta forma de vestir fue una moda, hoy en día ver a alguien así es muy inusual, sin embargo no es motivo de sospecha.

"La hazaña"

Este hombre antes descrito se acerca a una de las vitrinas, tomando un objeto el cual en lugar de enseñarlo al vendedor lo mete en una de las bolsas de su short, donde alcanzó perfectamente y pasó desapercibido. Posterior a esto pregunta algo al vendedor para disimular su paso por la ferretería, pero no contaba con que las cámaras de vigilancia grabarían todo.

Según esta denuncia lo que el sujeto logró robar fue un inversor de 200wats, valorado en al menos 1 mil 400 córdobas.

Si usted logra reconocer a este hombre o ha sido víctima de sus robos puede realizar su formal denuncia ante las autoridades y si en algún momento lo ve en su negocio probablemente busque cometer el mismo delito.

