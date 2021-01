Managua: Motociclistas son impactados por taxista a pocas cuadras de su casa

Foto: Atención a la lesionada/TN8

La acompañante de un motociclista identificada como Fabiola González de 30 años resultó con severas lesiones en su cuerpo, esto al ser impactada por un taxista quien supuestamente irrespetó una señal de alto, el hecho ocurrió en la esquina noreste del hospital Cruz Azul.

El motociclista circulaba de Norte hacia el Sur, mientras el conductor del taxi estaba saliendo de una calle con dirección de este hacia Oeste, aparentemente no se percató de la presencia del motociclista.

"Yo vengo en mi preferencia, los dos venimos con cascos, yo le pito para que no se tire, afortunadamente yo no vengo a exceso de velocidad, entonces puse mi pide vía y le pito, pero al parecer él no escuchó o se hizo el loco, después se tiró, nos golpeó y todavía se hizo para atrás, intentando echarme la culpa por lo sucedido", relató Kenneth López, conductor de la motocicleta.

Foto: Un agente de Tránsito Nacional se presentó al lugar para realizar el levantamiento del croquis/TN8

Familiares de la lesionada estaban molestos contra el taxista tanto así que intentaron agredirlo. Aparentemente ellos se dirigían a su casa de habitación, ubicada a escasas cuadras del accidente.

Miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados la estabilizaron y trasladaron a un hospital capitalino, para que la atendieran médicos especialistas.

"La condición del paciente es estable, lo que presenta son heridas en diferentes partes del cuerpo con una posible fractura en el miembro inferior izquierdo, la vamos a trasladar al Hospital Manolo Morales para que sea valorada por médicos de turno", refirió Manuel Delgado, bombero.

Un agente de Tránsito Nacional se presentó al lugar para realizar el levantamiento del croquis, y con la declaración de los testigos e involucrados el caso quedará en manos del distrito correspondiente, mismos que determinaran el grado de culpabilidad entre cada implicado.