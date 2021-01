Foto: Bluefields: Mujer resulta con quemaduras tras incendiarse su humilde vivienda/ TN8

El amor de una madre no tiene límites, así quedó demostrada la madrugada de este domingo en la ciudad de Bluefields cuando doña Isolda Blanford ingreso a la que era su vivienda estando en llamas pensando que adentro estaban sus hijos, sin embargo y por gracias de Dios los menores ya se encontraban en una casa vecina.

Doña Isolda Blanford comentó que ella la noche de ayer se encontraba en una vela del papá de una amiga y que le avisaron que la casa estaba en llamas producto de un incendio, "Me deje venir lo más rápido y al ver el incendio pensé que mis hijos estaban adentro, no lo pensé dos veces y entre pero gracias a Dios ya mis hijos estaban en la casa vecina, me queme uno de mis brazos, perdí todo lo que había en mi casa, pero mis hijos están a salvo".

El incendio se dio a eso de las 12:30 de la madrugada y dejó en total cenizas la humilde vivienda que era de madera y que media 6x5 equivalente a 30 pies cuadrados.

El rápido actuar de los vecinos fue la clave para que las llamas no se propagarán a las casas aledañas más la presencia de la Dirección General de Bomberos que se movilizó al lugar con un camión sisterna y una pipa junto a 6 compañeros bomberos.

Isolda Blanford expresó que ella cree que el incendio pudo haber iniciado por un cortocircuito, ya que días anteriores ella escuchó el chispeo del cable principal que iba del poste a la vivienda y que la bujía principal de la casa esa vez se fundió, sin embargo será la Dirección General de Bomberos quienes determinen las posibles causas del incendio.

Al lugar también hizo presencia la Policía Nacional quienes junto a los vecinos y los bomberos lograron extinguir las llamas de fuego para que estás no sé pasarán a otras viviendas.