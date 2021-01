Foto: Motociclista se estrella contra un vehículo en Santo Tomás, Chontales/ TN8

Este jueves, un motociclista sufrió lesiones de consideración en su cuerpo al chocar contra un vehículo en el municipio de Santo Tomás, Chontales.

El conductor del vehículo de dos ruedas responde al nombre de Harold José Aguilar quien manejaba sobre la carretera de Santo Tomás hacia El Rama, quien aparentemente aventajó a una pipa que se encontraba estacionada a un lado de la vía cuando se impactó contra un vehículo particular conducido por Freddy Miranda, que intentaba cruzar la vía de lado a lado.

Lee también: Nandaime: Motociclista y ciclista resultan lesionados tras accidente de tránsito

Foto: Motociclista se estrella contra un vehículo en Santo Tomás, Chontales/ TN8

Producto del fuerte impacto el motociclista salió por los aires, quedando sobre el pavimento herido, por lo que fue auxiliado por personas que circulaban en el lugar y trasladado al centro asistencial del municipio de Santo Tomás y minutos más tarde por una ambulancia al Hospital Escuela Asunción de Juigalpa para ser valorado por especialistas.

Ambas unidades presentaron cuantiosos daños materiales producto del fuerte encontronazo.

Foto: Motociclista se estrella contra un vehículo en Santo Tomás, Chontales/ TN8

"El muchacho paso por la gasolinera como 100 km/h, venían a exceso velocidad, si no me he apartado me pasa llevando, y a unos de los muchachos de mandadito rápido lo levanta. Yo estaba en frente al casino" comentó, Henry Pérez, testigo del accidente.

Al lugar se hicieron presente agentes de tránsito de la Policía Nacional de la localidad a realizar las respectivas investigaciones del accidente y determinar el estado de responsabilidad de los conductores involucrados en el hecho.

Foto: Motociclista se estrella contra un vehículo en Santo Tomás, Chontales/ TN8

Las autoridades correspondientes reiteran el llamado a los conductores, que respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Y recuerde no manejar bajo los efectos del alcohol o otras sustancias, evitemos más accidentes sobre la carretera, tragedias, luto y dolor en sus hogares, recuerde que su familia lo espera en casa.