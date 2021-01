Otro peatón atropellado en Managua por culpa de un taxi

La ciudadana Jessenia Chavarría, de 35 años, resultó gravemente lesionada al ser impactada por el conductor de un taxi Foto: TN8

La ciudadana Jessenia Chavarría, de 35 años, resultó gravemente lesionada al ser impactada por el conductor de un taxi, quien supuestamente irrespetó una señal de Alto en el barrio Monseñor Lezcano.

Ella como todos los días, realizaba su acostumbrado recorrido en busca de pulperías a las cuales les distribuye artículos de limpieza para el hogar, sin embargo su ruta fue interrumpida por este incidente.

"Aquí los conductores no tienen precaución, él dice que no se fijó en el Alto, pero aún así, él que es taxista y que conoce las calles, debe saber que aquí no tiene la preferencia, se tiró el Alto sin fijarse y golpeó a la señora, ella venía tranquila en su preferencia; iba bastante golpeada, llevaba un golpe bastante fuerte en la frente" relató Alberto Lazo, testigo del hecho.

El conductor del taxi estaba nervioso, al intentar pedirle declaraciones de lo ocurrido se negó, sin embargo todos los presentes alegaban que él tenía totalmente la culpa.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos se movilizaron velozmente al lugar para estabilizar a la lesionada, para luego llevarla de emergencias al hospital donde está asegurada, y que ahí la atiendan médicos especialistas.

Golpes de consideración

"Ella iba muy delicada, lleva un trauma craneal producto del impacto, además de diferentes golpes en varias partes de su cuerpo, la vamos a trasladar al hospital Militar dónde está aseguradas para que la atiendan galenos de turno", dijo Oscar Robleto, bombero.

Un agente de tránsito de la Policía Nacional se hizo presente al lugar para levantar el croquis del accidente y luego llevarlo al Distrito II de la policía, donde determinarán la responsabilidad entre los implicados.

Por hechos como estos es que se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que en cualquier pequeño descuido, podemos ser parte de un accidente u ocasionar uno similar.