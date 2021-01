Hombre sale a comprar comida y es atropellado en los semáforos de la Asamblea

Foto: Los pobladores del sector alegaban que él venía de comprar un almuerzo/TN8

El ciudadano José Abraham Páramo resultó con severas lesiones en su cuerpo, al ser brutalmente atropellado por el conductor de un camioncito.

El hecho ocurrió de los semáforos de la Asamblea 2 cuadras hacia el Oeste, supuestamente el Señor de 64 años iba cruzando la vía, en ese preciso momento el conductor del camión identificado como Luis Alberto Zamora de 38 años iba con dirección al mercado Oriental, de Oeste hacia Este, lastimosamente no pudo esquivar a José.

"Yo vengo sobre mi vía, de Oeste hacia Este, de repente veo al Señor, yo imagino que el no va a cruzar, pero me parece que él anda tomado, fue en fracción de segundos que él se tira, y yo no pude esquivarlo, fue entonces que le pegué. Lo bueno es que no vengo a exceso de velocidad, de lo contrario el impacto pudo ser peor, si ven las marcas del frenado, podés apreciar que no fue un frenado brusco", refirió el conductor del camioncito.

Los pobladores del sector alegaban que él venía de comprar un almuerzo y se dirigía hacia su casa de habitación, lastimosamente producto del altercado su paradero fue el hospital.

Medidas

De Inmediato una ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos se hizo presente al lugar para atender al lesionado, estabilizarlo y luego trasladarlo a un centro hospitalario para que sea atendido por médicos especialistas.

"El Señor va un poco delicado, presenta lo que son golpes y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo, lo vamos a trasladar al hospital Fernando Vélez País para que lo atiendan médicos de turno", refirió el bombero.

Agentes de Tránsito Nacional investigan lo ocurrido para determinar el grado de culpabilidad entre cada involucrado. Para evitar este tipo de hechos es recomendable circular con precaución sobre las vías.