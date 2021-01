Foto: Delincuentes roban 20,000 córdobas a comerciante Jinotepina/TN8

La tarde de este martes 05 de enero 2021 delincuentes robaron 20,000 córdoba en efectivo más documentos personales de la señora Isabel Tapia, comerciante del mercado municipal de Jinotepe Jorge Matus Téllez

Según Tapia expresó a este medio de comunicación que llegó una vecina a decirle que llegará a su tramo para que le cambiará unos dólares

"Yo como buena colega fui a cambiarle, mi susto fue cuando llegue nuevamente a mi tramo y no encontré mi cartera en dónde andaba mi dinero y mis documentos personales; los que tenía guardado en mi tramo, me había llevado toda la ganancia de la semana siempre para evitar me los robaran y ya ves lo que me paso por confiada", detalló la comerciante.

En el momento del robo se encontraban dos amigas enfermeras y una clienta, a las que le preguntó si habían visto la carretera a los que respondieron que no; hasta ahí no supo quién pudo haberla tomado .

Debidas investigaciones

Tapia fue apoyada por otras compañeras de trabajo, quienes dieron aviso a la Policía para que investigara el confuso hecho que hasta el momento no ha sido resuelto .

Al lugar del hecho se presentó la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones deteniendo a una mujer como presunta sospechosa quien se encuentra en proceso de investigación .