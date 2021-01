Capturan a joven con proyectiles de escopeta y marihuana en San Judas

Foto: Captura de joven con marihuana y armas / TN8

La Policía Nacional logró este martes la exitosa captura de un joven identificado como Jareth Esaú Moreira Moreira de 18 años en el barrio San Judas, Managua, al cual le ocuparon marihuana, un machete, además de varios proyectiles de revólver y de escopeta.

Los agentes del orden se encontraban en el sector y fueron alertados por el olor de la hierba; en ese momento se dispusieron a indagar hasta dar con el lugar de donde provenía.

Te interesa: Policía Nacional da un golpe a la narco actividad en Bonanza

Un joven que estaba sentado a la orilla del cauce, al ver a los oficiales, inmediatamente arrojó el "churro" y empezó a correr "despavorido", hasta llegar a una casa abandonada dónde según él, no lo encontrarían.

Los agentes continuaron la búsqueda hasta dar con su paradero. El joven se encontraba oculto haciendo como si nada hubiera pasado; al momento que lo requisaron, en el interior de sus bolsillos encontraron más hierba color verde que correspondía a marihuana.

Foto: Captura de joven con marihuana y armas / TN8

Drogas y armas

Cuando le estaban haciendo las preguntas, el joven se encontraba muy nervioso, y quedaba viendo muy seguido unas piedras canteras, los oficiales decidieron investigar qué había debajo de las mismas y fue ahí donde encontraron unos proyectiles de escopeta.

Dentro de la casa abandonada estaba una pala y una "coba" (instrumento para excavar) la cual suponen que ocupaba para socavar en el patio de la casa y ahí esconder diferentes objetos, como los proyectiles y los paquetes de marihuana.

"A mí me están llevando por portar municiones de armas ilegales. En esa casa yo vivo, al otro lado vive mi abuela, ya esta es la segunda vez que me capturan, pero las otras veces no me agarraban nada de marihuana, y ahorita yo iba a fumar pero me detuvieron. Tengo 18 años", refirió el detenido.

El joven junto con la evidencia ocupada fue remitido a las celdas del Distrito III de la Policía Nacional donde guardará prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones pertinentes del caso.