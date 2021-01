Foto: Ganado provoca vuelco de camión cisterna en Estelí/TN8

En horas de la noche del lunes 4 de enero del 2021 al norte del municipio de Condega en el departamento de Estelí, se registró un accidente vial, en el cual una cisterna se estrelló con varias reses que estaban en medio de la Carretera Panamericana.

Los semovientes que se cruzan de repente en la Carretera Panamericana ha sido un peligro para los conductores en general, las consecuencias en algunas ocasiones son fatales.

Noel Rivera, conducía en horas de la noche una cisterna que es utilizada para transportar combustible, al circular por el kilómetro 187 al norte del municipio de Condega, Estelí, impactó con tres reses que estaban en medio de la vía, quedando volcado el automotor.

“Me dirigía hacia la ciudad de Estelí, siempre acostumbro a pasar por aquí, pero en esta ocasión tuve mala suerte, de repente se me atravesaron unas vacas y no puede hacer nada, intenté esquivarlas, pero fue imposible, entonces las impacté; en ese momento perdí el control, me salí de la vía y quedó volcado con la cisterna", expresó Rivera, conductor de la cisterna.

Foto: Ganado provoca vuelco de camión cisterna en Estelí/TN8

"Hice todo lo posible para salirme porque en ese momento nadie pasó por el lugar, esto siempre ha sido un problema grande para nosotros los conductores que circulamos de noche en la carretera, nos encontramos vacas, perros, caballos y cabras que se te cruzan", mencionó Rivera, conductor de la cisterna.

Irresponsabilidad de los ganaderos

"Los dueños no sé porque no las mantienen encerrados en corral, esto que me pasó hoy a mi es el claro ejemplo de lo que ocurre en varios puntos del país, por la irresponsabilidad de estos ganaderos, lo que me pasó a mí no es el primer caso, he incluso hasta personas fallecidas resultan; espero que también las autoridades tomen manos en el asunto para evitar que se continúen dando estos percances”, manifestó Rivera, conductor de la cisterna.

Los Bomberos Unificados se presentaron al lugar porque la información que se conocía era que había derrame Diesel, el conductor por fortuna salió ileso de este accidente de tránsito.