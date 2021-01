Ojo con la estafa del "WhatsAppazo" que quieren aplicar en Nicaragua

Foto: Estafa "WhatsAppazo" en el país / TN8

A las instalaciones de nuestro medio de comunicación se presentó la señora Jessica Espinoza a realizar la denuncia de personas inescrupulosas y sinvergüenzas que pretendieron estafarla, con un método novedoso que incluye suplantar identidad de alguien en el extranjero.

En horas de la mañana de este 4 de enero recibió un mensaje vía WhatsApp supuestamente de una amiga que se encontraba en España, hecho que Espinoza desconocía. En primera instancia la supuesta amiga la saludó y le hizo el comentario que estaba en ese país y necesitaba un favor de su parte.

Engaño con maletas

La mujer por mensajes le dijo que necesitaba enviar unas maletas a Nicaragua y le pide de favor que sea ella quien las reciba, esto porque supuestamente había perdido el vuelo y no quería perder sus pertenencias y necesitaba con urgencia enviarlas.

"Yo tenía cierta desconfianza por el asunto, pero ella me envió una foto y efectivamente era ella, entonces decidí hacerle el favor porque es mi amiga; lo raro está en que le llamé y no respondía, luego en un mensaje me dice que no puede porque está en el aeropuerto y no puede contestar, y me siguió suplicando. Entonces le envié fotos de mi cédula y minutos después me contactó la supuesta línea aérea", dijo la afectada.

En la conversación vía mensajes que sostuvo Doña Jessica con el supuesto personal de la línea de vuelos, estos le dijeron que para hacer el envío de las maletas ella debía depositar 280 dólares, pero ésta les dice que no cuenta con esa cantidad, que solo tiene 100 dólares, a lo que responde la línea que puede hacer ese depósito.

"No ha viajado"

Espinoza con dudas desde el primer momento de que esta situación es fuera de lo común, decide indagar con familiares de la amiga y le indicaron que ella está en el país y que en ningún momento ha viajado.

Afortunadamente ella logró darse cuenta a tiempo de que era una vil estafa y no cayó en el engaño de estos delincuentes.

La recomendación es por ningún motivo brindar sus datos personales ni realizar depósitos de dinero hasta no estar completamente seguros que no está siendo víctima de estafa, ya que esta gente trabaja de esta manera para robar dinero de distintas personas.