Otro joven perece ahogado en el balneario de Poneloya en León / TN8

En horas de la mañana de este domingo perdió la vida un joven de 20 años, identificado como Kevin Alexander Vega Lira, ésta es la segunda persona ahogada en las aguas de Poneloya en el departamento de León.

De acuerdo a información preliminar, Kevin Vega había llegado de paseo en compañía de su novia y otros amigos, mientras disfrutaban de un chapuzón, ocurrió la tragedia.

"La gente vino a la siete y media de la mañana, a las ocho ya estaban en la ramada, alquilaron un tramo de ramada, ahí estaban, pero a eso de las diez de la mañana se fueron a bañar cuatro muchachos, pero tres de ellos fueron rescatados con vida, pero Kevin originario de Ciudad Darío fue sumergido, no salió, hasta las 10:45 de la mañana las olas los sacaron a la costa", señaló Johanna Martínez, integrante de la brigada del SINAPRED en Poneloya.

#ÚLTIMAHORA #Nicaragua | Kevin Alexander Vega Lira, de 20 años de edad, es la segunda persona que muere ahogado en el balneario de Poneloya en León



En este inicio de año, dos jóvenes han fallecido por sumersión



Más información, en breve por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/T18RRdsnlD — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 3, 2021

Martínez detalló que los socorristas de la brigada comunitaria fueron los que rescataron con vida a los tres hombres, sin poder hacer lo mismo con Kevin Vega.

Te puede interesar: Vuelco de microbús en Carretera Sur deja 6 personas lesionadas

"La gente no tiene cuidado, uno les dice que no se pueden meter ahí, que se bañen con cuidado, pero la gente no toma a bien lo que uno les dice, no hacen caso ante esta situación ocurren las desgracias, andaban como paseo amistoso, el andaba con la novia y con algunos amigos, una señora, un señor y un grupito de solo amistades", agregó Martínez.

En este inicio de año, dos jóvenes han fallecido por sumersión, en este mismo lugar, Axel Alexis Mendoza Chevez, de 19 años de edad, fue el primero que se ahogó el pasado 01 de enero del 2021.