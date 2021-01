Infernales llamas dejan en cenizas un bus en Las Colinas, Distrito V de Managua / Captura de pantalla

Las voraces e intensas llamas de fuego que iniciaron en la parte de abajo de un bus lo redujo completamente a cenizas mientras el conductor y 20 pasajeros esperaban la luz verde del semáforo en la segunda entrada a Las Colinas.

El conductor del autobús que cubre la ruta Veracruz a Managua afortunadamente logró darse cuenta a tiempo de un olor a quemado que provenía del bus y alertó rápidamente a los pasajeros a bajar de la unidad.

Las personas cercanas y los que transitaban por el lugar intentaron ayudar con baldes de agua a sofocar las infernales llamas, pero desafortunamente les fue imposible.

#ÚLTIMAHORA #Nicaragua | Se registra un incendio en un bus en la segunda entrada a Las Colinas en #Managua



Más información, en breve por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/BPEYYcqdsJ — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 2, 2021

"Yo estaba detenido cuando siento olor a quemado y le dije a los pasajeros que no podía continuar, así que me bajé a revisar la batería para desconectar y que no se me quemara el bus, pero a pesar de mis esfuerzos fue imposible. Yo estoy muy asustado porque en los años que llevo de conductor nunca me había pasado algo así, gracias a Dios todos salimos a tiempo y estamos bien", expresó Kedri Urbina, conductor del bus.

Investigan causas

#ÚLTIMAHORA #Nicaragua | Un bus de transporte colectivo ha tomado fuego en la segunda entrada a Las Colinas en #Managua la tarde de este sábado a causa de un problema en el sistema eléctrico



Más información, en breve por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/u8NbeUGbV1 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 2, 2021

Tres unidades de bomberos unificados atendieron la emergencia de inmediato y lograron sofocar las llamas que dejó completamente en cenizas el bus.

#Nicaragua | Así ha quedado el bus que tomó fuego la tarde de este sábado en el sector de la segunda entrada a Las Colinas, en #Managua, a causa de "un problema en el sistema eléctrico", según el conductor



MÁS DETALLES: https://t.co/Wt1iIYuraO pic.twitter.com/FsUACldWld — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 2, 2021

Así mismo la Policía Nacional se presentó al lugar para regular el tráfico y resguardar la zona para evitar que personas que presenciaron el hecho resultaran lesionadas.

Las autoridades trabajarán en la investigación y peritaje del incidente para determinar las causas exactas que provocaron que la unidad de trasporte se incendiara.