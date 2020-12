Roban taxi para cometer asaltos y luego lo abandonan en Rubenia

Roban taxi para cometer asaltos y después lo dejan abandonado en Rubenia, Distrito V de Managua / Fotografía: Benedicto Balmaceda-TN8

Delincuentes dejaron abandonado un vehículo taxi al costado sur del parque Rubenia, Distrito V de Managua. Se presume fue robado al cadete la noche de ayer miércoles y fue utilizado para cometer asaltos en horas de la madrugada.

El caso fue reportado a la Policía Nacional por un vigilante la mañana de este jueves.

"Bueno yo entré a eso de las 07:00 de la mañana y al relevo que le comuniqué no me reportó nada y a las 07:15 pasé por aquí dando mi primer rondín y vi el carro, me acerqué y vi que estaba sospechoso, fue cuando le dije al otro vigilante del parque quien reportó el caso a la Policía, presuntamente al taxista le robaron y después dejaron botado el carro aquí", dijo Apolinar Escobar, vigilante de calle.

Según un reporte policial, el carro fue utilizado para cometer atracos en el Distrito IV y VII de la capital.

"Dicen que en este carro robaron en el sector de San Luis y en el Distrito VII la Policía ya había ubicado el carro, hasta que la gente lo reportó abandonado en este parque", dijo un poblador del sector que no brindó su nombre.

Evidencias encontradas

Agentes policiales del Distrito VII realizaron un rastreo en la zona / Benedicto Balmaceda-TN8

Dentro de la unidad como evidencia la Policía encontró una faja color café y las llaves del taxi, así como un carnet de un supervisor de zona franca identificado como Brayan Cano. La Policía tendrá que realizar las respectivas investigaciones para determinar si fue víctima o si está implicado en el caso.

Agentes policiales del Distrito VII realizaron un rastreo en la zona en busca de algún sospechoso pero el resultado fue negativo.